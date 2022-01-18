Ankara'da hastane ruhsatı satış ihalesi
İLAN 18.01.2022, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 1 adet C tipi özel hastane açılış ruhsatı ihaleyle satılacak.
Birinci satış ihalesi, 10 Şubat 2022 tarihinde 1 Nolu Mezat Salonu, Anafartalar Mahallesi, Etlik Caddesi, No: 3 adresinde gerçekleştirilecek. Satış işlemi Ayakta Teşhiş ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğine tabidir. Ruhsat mevcut halinde Özel Aydınlık Tıp Merkezi adı altında İl Sağlık Müdürlüğünden faaliyet izni ile ruhsatlandırılmıştır.
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