Ankara'da 3 adet arsa satışa çıkarıldı
İLAN 01.01.2022, 00:01
7
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara Yenimahalle'de bulunan 3 adet arsanın açık arttırma usulü ile ayrı ayrı satışını yapacak.
Susuz Mahallesi'nde bulunan arsaların satış ihalesi 13 Ocak 2022 tarihinde Yukarı Bahçelievler Mahallesi, Wilhelm Thomsen Caddesi No: 7 Çankaya adresindeki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'nde yapılacak. İstekliler ihale şartnamelerini Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda görebilecek.
İhale ilanını görüntülemek için tıklayınız.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
2°
kapalı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|50
|2. Chelsea
|20
|42
|3. Liverpool
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. West Ham
|19
|31
|6. M. United
|18
|31
|7. Tottenham
|17
|30
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|18
|25
|10. Brighton
|18
|24
|11. Crystal Palace
|19
|23
|12. Aston Villa
|18
|22
|13. Southampton
|19
|21
|14. Brentford
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|17
|13
|18. Burnley
|16
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8