Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yeri ve depolar
İLAN 09.05.2022, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki iş yerleri ve depolar, 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre kapalı zarf usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartıldı.
İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'na ihale gününe kadar teslim edebilecek. 102 adet taşınmazın kiralama ihalesi 12 Mayıs 2022 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında Encümen huzurunda saat 14.00'te yapılacak.
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