Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Karar Özetleri
İLAN 30.03.2022, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısı 8 Mart 2022 tarihinde saat 18:00’de Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin toplantıda aldığı kararların özetleri Ankara’da yayınlanan yerel gazetelerde de ilan edildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının çalışmaları ve imar planı değişiklikleri ile alakalı karar özetlerine ulaşmak için tıklayınız
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|53
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|47
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|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
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|35
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|28
|35
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|27
|34
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|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
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|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
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|28
|59
|4. Arsenal
|28
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|50
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|48
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|30
|46
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|29
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|29
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|29
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|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
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|O
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|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
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|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
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|29
|40
|10. Osasuna
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|29
|36
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|32
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|32
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|29
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|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
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|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
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|29
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