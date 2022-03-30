Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Karar Özetleri

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısı 8 Mart 2022 tarihinde saat 18:00’de Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin toplantıda aldığı kararların özetleri Ankara’da yayınlanan yerel gazetelerde de ilan edildi.

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