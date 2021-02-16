Ankara Büyükşehir Belediyesi kedi ve köpek kulübesi alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için kedi ve köpek kulübesi alım ihalesi düzenliyor.

250 adet kedi kulübesi ve 750 adet köpek kulübesi temini için 9 Mart 2021 günü saat 11'de yapılacak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

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