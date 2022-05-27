Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi karar özetleri

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13’üncü maddesi gereğince gündem maddelerini görüşmek üzere 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 18.00’de Belediye Meclis Salonunda olağan şekilde toplandı. Toplantıda alınan kararların özetleri Ankara’da yayınlanan yerel gazetelerde ilan edildi.

Toplantıda özetle;

Bazı caddelerin isim değişikleri,

“5 Haziran Dünya Çevre Günü” münasebetiyle dünya genelindeki çalışmaların araştırılmasına ilişkin AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu,

Pandeminin aile içi şiddete etkilerinin araştırılmasına ilişkin Aile Komisyonu Raporu,

Altyapı Hizmetleri Komisyonu Raporları,

Yapılacak yardımlara ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları,

Kızılcahamam sınırlarında bulunan Kirmir Çayı üzerine arıtma tesisleri yapılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu,

Sincan İlçesi Törekent Mahallesinde bulunan 339. Sokak ile D-140 Karayolu Ayaş Bulvarı arasındaki boş park alanının “Kanatlı Hayvan Habitat Parkı” temalı olarak projelendirilmesine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu,

Su ve Kanal Hizmetleri Komisyonu Raporları,

Kent Estetiği Komisyonu Raporları,

Köyler ve Yeni Mahallelere Hizmet Komisyonu Raporları,

Uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporları,

EGO Genel Müdürlüğünün 2021 mali yılı bütçe kesin hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

ASKİ Genel Müdürlüğünün 2021 mali yılı bütçe kesin hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ve diğer gündem maddeleri oylanarak kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının çalışmaları ve imar planı değişiklikleri ile alakalı karar özetlerine ulaşmak için tıklayınız.