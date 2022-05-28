Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan konut ve dükkan satışı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çankaya ilçesinde bulunan Güneypark 1 ve Güneypark 2 Sitesi'ndeki 46 konut ile 1 dükkanı satışa çıkardı.

İhale. 1. grup taşınmazlar için 28 Haziran 2022 Salı günü saat 14.00’te, 2. grup taşınmazlar için 29 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te, 3. grup taşınmazlar için ise 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binasındaki Encümen Salonunda, Belediye Encümenince yapılacak.

Teklif mektupları, ilgili bağımsız bölümlere ait ihale günü olarak belirtilen tarihte saat 12.00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecek.

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