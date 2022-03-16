Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan daire satış ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çankaya ilçesi, Kızılırmak-Karakusunlar mahallesinde bulunan 7 adet 4+1 daireyi, 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satacak.

İhale, 24 Mart 2022 tarihinde, Hipodrom Caddesi No: 5 adresindeki Belediye Hizmet Binasının B-Blok 1. katında bulunan Encümen salonunda yapılacak.

Taşınmazların satış şartnamesi, ihale günü saat 11.00’e kadar Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü'nde görülebilir.

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