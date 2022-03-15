Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Uzmanı alacak
İLAN 15.03.2022, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Anadolu Üniversitesinde boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) Fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı alınacak.
Başvurular elektronik ortamda 14 - 28 Mart 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Anadolu Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
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