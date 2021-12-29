Amortisör satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (Türasaş) Eskişehir Bölge Müdürlüğü, 9 Kalem Amortisör alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.