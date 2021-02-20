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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

İLAN 20.02.2021, 01:48
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar “da yer alan ilgili maddeler gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.

Aranan özel ve genel şartlar ile başvuru şekli, yeri ve tarihi ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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