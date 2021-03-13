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Akıllı ulaşım sistemleri tanıtım materyalleri hazırlatılması hizmeti alınacak

İLAN 13.03.2021, 00:19
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Akıllı ulaşım sistemleri tanıtım materyalleri hazırlatılması hizmeti alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Materyalleri Hazırlatılması hizmet alımı yapacak. (2562 adet tanıtım materyali (Karayolları Genel Müdürlüğünün Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili faaliyetlerinin tanıtımında kullanılması amacıyla tanıtım filmi ve fotoğraf çekimi ile animasyon ve broşürlerin hazırlatılması)

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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