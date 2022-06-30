Akıllı bisiklet sistemi satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan Çorum Akıllı Bisiklet Uygulaması Projesi (ÇORBİS) çerçevesinde kullanılmak üzere montaj dahil 8 kalem akıllı bisiklet sistemi malzeme ve ekipmanları alınacak.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

