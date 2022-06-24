Akçakoca'da halk plajı işletmeleri kiraya verilecek
İLAN 24.06.2022, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan halk plajı işletmeleri, 3 yıl süre ile tüzel kişilere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince açık teklif usulü artırma suretiyle kiraya verilecek.
İhale Şartnamesi Akçakoca Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden bedelsiz görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 250 TL karşılığında aynı adresten satın alması zorunludur.
İhale 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 10.00’da Encümen Salonunda yapılacak.
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