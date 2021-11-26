Akaryakıt satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Foça Belediyesi otomasyon sistemli 280000 litre motorin (euro dizel)+20000 litre kurşunsuz benzin (95 oktan) dökme akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.