Akaryakıt satın alınacak
İLAN 26.11.2021, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Foça Belediyesi otomasyon sistemli 280000 litre motorin (euro dizel)+20000 litre kurşunsuz benzin (95 oktan) dökme akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
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