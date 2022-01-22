Akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi
İLAN 22.01.2022, 00:28
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kütahya İl Özel İdaresi mülkiyetindeki akaryakıt istasyonu 5 yıllığına kiraya verilecek.
Kütahya Merkez Gaybi Efendi Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan akaryakıt istasyonu, Kütahya İl Özel İdare toplantı salonunda 3 Şubat 2022 tarihinde düzenlenecek ihaleyle kiralanacak.
İsteklilerin, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü saat 12.30’a kadar İl Encümen Başkanlığı'na vermeleri gerekmektedir.
İhale metni için tıklayınız.
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