Akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kütahya İl Özel İdaresi mülkiyetindeki akaryakıt istasyonu 5 yıllığına kiraya verilecek.

Kütahya Merkez Gaybi Efendi Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan akaryakıt istasyonu, Kütahya İl Özel İdare toplantı salonunda 3 Şubat 2022 tarihinde düzenlenecek ihaleyle kiralanacak.

İsteklilerin, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü saat 12.30’a kadar İl Encümen Başkanlığı'na vermeleri gerekmektedir.

İhale metni için tıklayınız.