Akademik personel alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Okan Üniversitesi, akademik personel alımı için ilan yayınladı.

İlana göre, Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 32 Öğretim Elemanı, Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 39 Öğretim Üyesi alınacak.

Araştırma Görevlisi kadroları için başvurular 29 Kasım 2021, Öğretim Üyesi kadroları için ise 30 Kasım 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Öğretim Elemanı alım ilanı için tıklayınız.

Öğretim Üyesi alım ilanı için tıklayınız.