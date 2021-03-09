Ağrı Dağı ve çevresi turizm master planı hazırlanacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı ve Fizibiliteleri Hizmet Alım İşini Kalkınma Ajansları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince herkese açık ihale usulü ile ihale edecek.

İhale, 25 Mart 2021 tarihinde saat 14:30'da Ortakapı Mahallesi, Atatürk Caddesi No.117 Merkez/Kars adresinde yapılacak.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansının ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız