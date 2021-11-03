AFAD 1749 personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel ve sözleşmeli arama kurtarma teknisyeni alacak.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 648 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı, Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre de 1101 adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacak.

Adaylar başvurularını 18 Kasım (10:00) - 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.

Sözleşmeli personel alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

Sözleşmeli arama kurtarma teknisyeni alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.