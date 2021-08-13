Adli Tıp Kurumundan personel alımı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatına 23 personel alacak.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Aşçı, Biyolog ve Sağlık Teknikeri (Otopsi) kadroları için yapılacak sözlü sınava 2020 yılı KPSS’ye giren ve her kadro için istenen puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.

Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her unvan için ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılacak.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak başvurular 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayıp 27 Ağustos 2021 Cuma günü sona erecek.

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