Adapazarı'nda ofis ve işyerleri ihale ile satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesinde yapılacak Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş olan “16 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN” ilanda belirtilen ofis ve iş yerlerinin satış ihalesi yapılacak.

İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 01/06/2021 saat 11:00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Satışı yapılacak olan taşınmazların, konumu ve niteliği ile birlikte isteklilerde aranan/istenilen şartlar ve ihale tarihine buradan ulaşabilirsiniz.