Adana Havalimanı'nda 1.944 m² ticari alan kiraya verilecek
İLAN 16.03.2021, 01:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Adana Havalimanı çevre güvenlik duvarı dışında D-400 karayolu bitişiğinde bulunan 1.944,8 m²’lik arazi mahalli ticari alan olarak kullanılmak üzere ilanda belirtilen muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecek.
İhale bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz
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