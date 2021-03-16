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Adana Havalimanı'nda 1.944 m² ticari alan kiraya verilecek

İLAN 16.03.2021, 01:03
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Adana Havalimanı'nda 1.944 m² ticari alan kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Adana Havalimanı çevre güvenlik duvarı dışında D-400 karayolu bitişiğinde bulunan 1.944,8 m²’lik arazi mahalli ticari alan olarak kullanılmak üzere ilanda belirtilen muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecek.

İhale bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz

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