Adalet Bakanlığından personel alımı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 18 Sözleşmeli Mühendis ve 8 Çözümleyici alınacak.

Kadrolara başvurular 13-24 Eylül 2021 tarihleri arasında www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın www.adalet.gov.tr internet sitesinden edinilebilir.

Mühendis alımıyla alakalı detaylı bilgi için tıklayınız.

Çözümleyici alımıyla alakalı detaylı bilgi için tıklayınız.