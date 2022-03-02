Adalet Bakanlığı 12.823 personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görevlendirilmek üzere 12 bin 823 personel alımı yapacak.

Bakanlık tarafından yayınlatılan personel alım ilanına göre,

5.455 sözleşmeli personel,

3.618 sözleşmeli zabıt kâtibi,

830 sözleşmeli mübaşir,

984 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi,

33 sözleşmeli teknisyen,

12 sözleşmeli işaret dili tercümanı,

83 sözleşmeli şoför,

29 sözleşmeli aşçı,

870 sözleşmeli hizmetli,

500 sözleşmeli icra kâtibi,

301 sözleşmeli personel,

108 sözleşmeli personel istihdam edilecek.



Adalet Bakanlığının personel alım ilanlarını görüntülemek için aşağıdaki tıklayınız.



Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün personel alım ilanlarını görüntülemek için tıklayınız.