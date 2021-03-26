Acıpayam Belediyesi oto galericiler sitesi yaptırılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Denizli Acıpayam Belediyesi tarafından ilanda inşaat alanı belirlenen yere 53 adet iş yeri yapımı için ihale düzenlecek.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak olan ihalenin yeri, tarihi ve isteklilerden istenilen şartlara buradan ulaşabilirsiniz.