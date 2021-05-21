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9 adet ATM alanı ihale ile kiraya verilecek

İLAN 21.05.2021, 00:45
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9 adet ATM alanı ihale ile kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti, hüküm ve tasarrufu Manisa Büyükşehir Belediyesine ait  ilanda adası, parseli, adresi, mevkii, kira süresi, aylık muhammen kira bedeli, geçici teminat bedeli, şartname doküman bedeli, ihale günü ve saati yazılı ATM alanları; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecektir. 
İhale; Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre / MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
Söz konusu ATM alanları idari şartnamesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.
Kiralama ihalesiyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

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