8 bin baş ivesi reforme erkek kuzu satılacak
İLAN 14.03.2021, 00:12
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi parti halinde 8.000 baş ivesi reforme erkek kuzu 8 (sekiz) satacaktır.
Bir baş reforme erkek kuzu muhammen fiyatı 24,25 TL/Kg ve her partide bulunan 1.000 baş için geçici teminat 66.687,50 TL ve toplam 8 parti için geçici teminat toplamı 503.187,50TL’dir.
İhale tarihi, katılacak olan isteklilerde aranan şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz
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