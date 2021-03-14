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8 bin baş ivesi reforme erkek kuzu satılacak

İLAN 14.03.2021, 00:12
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8 bin baş ivesi reforme erkek kuzu satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi parti halinde 8.000 baş ivesi reforme erkek kuzu 8 (sekiz) satacaktır.

Bir baş reforme erkek kuzu muhammen fiyatı 24,25 TL/Kg ve her partide bulunan 1.000 baş için geçici teminat 66.687,50 TL ve toplam 8 parti için geçici teminat toplamı 503.187,50TL’dir.

İhale tarihi, katılacak olan isteklilerde aranan şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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