75 adet “S Plaka” ihale usulü tahsis edilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından, UKOME Kurulunun Kararı ile 75 (Yetmiş Beş) adet Merkez Ticari Servis Aracı (S) Plakalarının işletme haklarının 10 (on) yıl süre ile kiralanması işi ayrı ayrı ihaleye çıkarıldı.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre yapılacak ihaleyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.