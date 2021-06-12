74 adet safkan arap tayı satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından ait 74 baş safkan Arap tayının satışı yapılacak.

İhale, 06/07/2021 Salı günü saat 13.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü atçılık tesislerinde Alım-Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacak olup satışa çıkarılan taylar, 2019 – 2020 doğumlu 33 baş Dişi ve 41 Erkek tay olarak açıklandı.

Satış ihalesiyle ilgili daha geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

