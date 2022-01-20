54 akademik personel istihdam edilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ve Enstitü Müdürlüklerine, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi 2 Şubat 2022 olarak açıklandı.

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