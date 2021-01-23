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5.000 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

İLAN 23.01.2021, 02:19
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5.000 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Jandandarma Genel Komutanlığı bünyesine; 3.770’i jandarma (Komando-Asayiş), 925’i Lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 265'i muhabere, 14’ü at bakıcısı, 13’ü bot serdümeni, 10’u havacılık, 3’ü kurbağa adam (dalış amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) alınacak.
uzman erbaşlık için başvuru süresi, şartları diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

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