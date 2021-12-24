44 adet iş yeri satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Acıpayam Belediyesi'ne ait 44 adet iş yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklifle satılacak.

İhale, 13 Ocak 2022 tarihinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. İş yeri satış ihalesine ait şartnameyi edinmek ve ihaleyle ilgili bilgi almak isteyenlerin mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

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