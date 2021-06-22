43 adet tüfek ihale ile satışa sunuluyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Orman Genel Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğünce el konulan, ilandaki nitelikleri belirtilen taşınır malların (Yivsiz Av Tüfekleri, havalı tüfek ve araçlar) ihale yoluyla satışı yapılacak.

İhaleye katılacak isteklilerin, ilanda belirtilen belgelerle birlikte, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığının huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Satış ihalesi ilanına ulaşmak için tıklayınız.