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40 adet taşınmaz kiraya verilecek

İLAN 31.01.2021, 01:06 31.01.2021, 01:25
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40 adet taşınmaz kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, mülkiyetleri/tasarrufları Kütahya Belediyesine ait ilanda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konuldu.

İhaleye katılım şartları, ihale yeri ve tarihiyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

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