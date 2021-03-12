4 adet dükkan ve 1 adet kır kahvesi kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Uludağ Milli Parkında bulunan ilanda belirtilen işletmecilik işi ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca “Kapalı Teklif ” usulü ile yapılacaktır.

İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler ile kiralanacak olan işletmelerin özellikleriyle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz