4 adet dükkan ve 1 adet kır kahvesi kiraya verilecek
İLAN 12.03.2021, 00:10
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Uludağ Milli Parkında bulunan ilanda belirtilen işletmecilik işi ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca “Kapalı Teklif ” usulü ile yapılacaktır.
İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler ile kiralanacak olan işletmelerin özellikleriyle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz
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