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385 araçlık yol üstü otopark yerleri kiraya verilecek

İLAN 18.01.2021, 02:19
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385 araçlık yol üstü otopark yerleri kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, işin niteliği, yeri ve miktarı: Çorum Merkez Gazi ve İnönü Caddelerinde 385 araçlık yol üstü otopark yerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.

İhaleye ilişkin detayları buradan öğrenebilirsiniz

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