385 araçlık yol üstü otopark yerleri kiraya verilecek
İLAN 18.01.2021, 02:19
10
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, işin niteliği, yeri ve miktarı: Çorum Merkez Gazi ve İnönü Caddelerinde 385 araçlık yol üstü otopark yerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-2°
hafif kar yağışlı
Namaz Vakti 18 Ocak 2021
|İmsak
|06:24
|Güneş
|07:53
|Öğle
|12:56
|İkindi
|15:25
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:11