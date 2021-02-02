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37 adet baz istasyonu yeri ihaleyle kiraya verilecek

İLAN 02.02.2021, 09:55
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37 adet baz istasyonu yeri ihaleyle kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, özelliği ve Sıhhiye ve Beytepe'de yerleri belirtilen baz istasyonlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralama işi yapılacak.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale günü ve saatine kadar hazır etmeleri gereken belgeler ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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