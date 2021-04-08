36 aracın satışı yapılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait ilanda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen (otomobil, SUV, otobüs, kamyonet, çekici ve dorse) araçların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte satış ihaleleri yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerden talep edilen belgeler ve araç vergi durumuyla ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

