32 ilde 385 arsa satışa çıktı
İLAN 04.06.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 32 ilde 385 muhtelif nitelikte arsayı açık artırma ile satışa sundu.
Müzayedeler 14-15 Haziran 2022 tarihinde düzenlenecek. Müzayedeler için salon katılımı Konferans Salonu, Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya, Ankara ve Balçova Termal Otel Kardelen Salon Balçova, İzmir adreslerinde gerçekleştirilecek. İnternet katılımı 13 Haziran 2022 saat 10.30 itibariyle sonlanacak.
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