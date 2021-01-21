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30 sözleşmeli personel ve 20 sürekli işçi alacak

İLAN 21.01.2021, 02:28
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30 sözleşmeli personel ve 20 sürekli işçi alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alımı ve Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla yine ilanda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapacak.
Her iki ilanla ilgili, başvuru şartları, aranan unvanlar ve başvuru süresi gibi ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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