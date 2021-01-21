30 sözleşmeli personel ve 20 sürekli işçi alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alımı ve Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla yine ilanda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapacak.

Her iki ilanla ilgili, başvuru şartları, aranan unvanlar ve başvuru süresi gibi ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz