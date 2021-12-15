3 adet kuru yük gemisi satılacak
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tuzla Liman Başkanlığı, 3 adet kuru yük gemisini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık Teklif Usulü ile satacak.
İhaleler, Tuzla Liman Başkanlığı 2. kat toplantı salonunda 27 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
1967 İstanbul yapımlı, 70,30 mt. tam boyunda, 9,96 mt. kütük eninde, 5,05 mt. kütük derinliğinde, 954 grt.lik Türk bayraklı kuru yük gemisinin satışına ilişkin ihale metnini görüntülemek için tıklayınız.
1972 İstanbul yapımlı, 80 mt. tam boyunda, 11,70 mt. kütük eninde, 6,60 mt. kütük derinliğinde, 1369 grt.lik Türk bayraklı kuru yük gemisinin satışına ilişkin ihale metnini görüntülemek için tıklayınız.
1967 İstanbul yapımlı, 49,49 mt. tam boyunda, 7,15 mt. kütük eninde, 4,36 m. kütük derinliğinde, 386 grt.lik Türk bayraklı kuru yük gemisinin satışına ilişkin ihale metnini görüntülemek için tıklayınız.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
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|16
|27
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|16
|27
|7. Beşiktaş
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|16
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|23
|10. Sivasspor
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|22
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|22
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|21
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|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
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|O
|P
|1. Ümraniye
|15
|30
|2. Ankaragücü
|16
|30
|3. Erzurumspor
|14
|28
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Samsunspor
|15
|25
|7. İstanbulspor
|15
|23
|8. Kocaelispor
|15
|23
|9. Gençlerbirliği
|15
|23
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
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|16
|27
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|26
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|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Wolverhampton
|16
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|16
|20
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|15
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|19
|14. Everton
|16
|18
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|16
|16
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|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|17
|23
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|17
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|17
|21
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|19
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|17
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|16
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|17
|15
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|16
|15
|18. Cádiz
|17
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|17
|12
|20. Levante
|17
|8