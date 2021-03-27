28 öğretim üyesi-araştırma görevlisi alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı akademik personeller alınacak.

Alımlar için aranan genel/özel şartlar, başvuru tarih, yeri ve zamanı ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.