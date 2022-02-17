Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2022 yılı Aktüerlik sınavlarına ilişkin duyuru yayınladı.

Aktüerler Yönetmeliği'ne göre bir takvim yılında en az bir kez açılan Aktüerlik birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavları Ankara ve İstanbul’da, dördüncü seviye sınavları ise İstanbul’da yapılacak.

Birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavlarına, yurt içinde veya dışında bir yüksek öğretim kurumuna lisans derecesi almak üzere devam edenler veya bu yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak lisans derecesi almış olanlar başvurabilecek. Sınav sonuçlarının geçerli olabilmesi için yurtdışında öğrenim görenlerden, Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi talep edilecek. Dördüncü seviye sınavlarına, uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle aktüer unvanını alanlar başvurabilecek.

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