2021 yılı proje ve uygulama işleri için ön yeterlik ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre 2021 Yılı Proje ve Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Başvuruları alınacak.

Ön yeterlik başvurusu, 14 Temmuz 2021 kadar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü II. T.B.M.M Ulus / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Son başvuru saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlik başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız.