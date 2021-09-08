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2006 model Skoda marka Fabia mahkemeden satılık

İLAN 08.09.2021, 00:03
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2006 model Skoda marka Fabia mahkemeden satılık

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2006 Model , SKODA Marka , FABIA HB CLASSIC 1.2 Tipli , BME065127 Motor No'lu , TMBPY16Y554372833 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Motor Gücü 64HP , Motor Hacmi 1198cm3 , Rengi Gri , Aracın çalışmaya engel bir eksiği bulunmamaktadır. üzerinde muhtelif parça boya vardır. ön farlar sararmış durumdadır. lastikleri iyi durumdadır. km'si 84.000'dir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

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