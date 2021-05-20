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20 adet arsa ve tarla ile 1 adet dükkan ihale ile satılacak

İLAN 20.05.2021, 00:07
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20 adet arsa ve tarla ile 1 adet dükkan ihale ile satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Silifke, Gülnar, Mut ilçelerinde bulunan 20 adet arsa ile 1 adet dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacak.
Satışı yapılacak olan taşınmazların, ilçesi, konumu ve yüzölçümüyle birlikte isteklilerde aranan/istenilen şartlar ve ihale tarihine buradan ulaşabilirsiniz.

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