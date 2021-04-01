2 adet taşınmaz 49 yıllığına kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü'nden 2 adet taşınmazın irtifak hakkı 49 (kırk dokuz) yıllığına kiraya verilecektir. 4706 sayılı hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunun ek 3’üncü maddesi ve 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yatırımlarda devlet yardımları hakkında karara dayanılarak düzenlenen kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsisine ilişkin usul ve esaslar kapsamında mülkiyeti hazine adına kayıtlı aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

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