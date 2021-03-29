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171 itfaiye eri ve zabıta memuru alınacak

İLAN 29.03.2021, 00:05
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171 itfaiye eri ve zabıta memuru alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Personel alımında aranan özel/genel şartlarının yanı sıra başvuru yeri, şekil ve tarihleri ile ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.
 

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