14 dekar üretim tesisi kiraya verilecek
İLAN 26.02.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü içerisinde bulunan sebze tohumculuğu üretim tesisi kompleksi 5 yıllığına kiraya veriliyor.
Tesis içerisinde 5 adet sera, 1 adet fide serası, 4 adet iklim kontrollü oda, laboratuvar, sosyal tesis ve idari bina bulunmaktadır. Üretim kompleksi sebze, mevye, fide, fidan, topraksız tarım, peyzaj ve süs bitkisi gibi bitkisel üretim amaçları için 15 dekar olarak kiraya verilecek.
İhale 15 Mart 2022 Salı günü saat 14.00’te İşletme İdare Binası’nda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.
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