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14 adet ticari taksi (T) hattı ihale ile satıyor

İLAN 06.05.2021, 01:33
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14 adet ticari taksi (T) hattı ihale ile satıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gümüşhane Belediye Başkanlığı, mücavir alan içerisinde bulunan 14 adet ticari taksi (T) hattını ihale ile satıyor.
İhale Teklifleri en geç 25.05.2021 Salı günü saat 15:00'a kadar Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecek olup ihaleye katılma şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.

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